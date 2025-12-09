СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, знакомых с ходом переговоров.