СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву
03:25 09.12.2025 (обновлено: 04:53 09.12.2025)
СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву
Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
япония
украина
politico
евросоюз
санкции в отношении россии
япония
украина
в мире, япония, украина, politico, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Япония, Украина, Politico, Евросоюз, Санкции в отношении России
Politico: Япония не даст использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, знакомых с ходом переговоров.
"Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине", - сообщает издание.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках
Вчера, 09:42
Как отметил один из европейских дипломатов, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем, пишет издание.
Согласно публикации, несколько чиновников утверждают при этом, что позиция Японии связана с возражениями США против использования российских активов в пользу Украины, поскольку Токио не хочет игнорировать точку зрения своего важнейшего союзника.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
Вчера, 11:37
 
В мире Япония Украина Politico Евросоюз Санкции в отношении России
 
 
