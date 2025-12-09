https://ria.ru/20251209/vyakhireva-2060969083.html
Российская гандболистка покинет французский "Брест"
Российская гандболистка покинет французский "Брест" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Российская гандболистка покинет французский "Брест"
Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Вяхирева объявила об уходе из французского клуба "Брест" по окончании сезона. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T22:15:00+03:00
2025-12-09T22:15:00+03:00
2025-12-09T22:35:00+03:00
спорт
гандбол
анна вяхирева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778046746_0:99:2191:1331_1920x0_80_0_0_ec037b16c0af86eaecbb25e96472011a.jpg
/20251203/gandbol-2059638522.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778046746_110:0:2074:1473_1920x0_80_0_0_edf1187a8dc7de9706626371312dc2bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гандбол, анна вяхирева
Спорт, Гандбол, Анна Вяхирева
Российская гандболистка покинет французский "Брест"
Российская гандболистка Вяхирева покинет французский "Брест" по окончании сезона
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Вяхирева объявила об уходе из французского клуба "Брест" по окончании сезона.
Вяхирева выступала в составе "Бреста" с лета 2024 года, она перешла в команду из норвежского клуба "Вайперс".
«
"Хочу сообщить, что я приняла решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Это решение далось мне нелегко, и мой путь продолжится в другой команде. Однако наша работа здесь еще не завершена, и я полностью сосредоточена на достижении целей, которые мы перед собой поставили. Давайте сделаем этот сезон ярким", - приводит слова Вяхиревой аккаунт "Бреста" в соцсети Х.
В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с "Вайперс" россиянка выиграла чемпионат Норвегии, дважды - Кубок страны, а также Лигу чемпионов.