22:15 09.12.2025 (обновлено: 22:35 09.12.2025)
Российская гандболистка покинет французский "Брест"
Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Вяхирева объявила об уходе из французского клуба "Брест" по окончании сезона.
спорт, гандбол, анна вяхирева
Спорт, Гандбол, Анна Вяхирева
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнна Вяхирева
Анна Вяхирева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Вяхирева объявила об уходе из французского клуба "Брест" по окончании сезона.
Вяхирева выступала в составе "Бреста" с лета 2024 года, она перешла в команду из норвежского клуба "Вайперс".
"Хочу сообщить, что я приняла решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Это решение далось мне нелегко, и мой путь продолжится в другой команде. Однако наша работа здесь еще не завершена, и я полностью сосредоточена на достижении целей, которые мы перед собой поставили. Давайте сделаем этот сезон ярким", - приводит слова Вяхиревой аккаунт "Бреста" в соцсети Х.
В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с "Вайперс" россиянка выиграла чемпионат Норвегии, дважды - Кубок страны, а также Лигу чемпионов.
Гандболисты сборных России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году
3 декабря, 21:29
 
СпортГандболАнна Вяхирева
 
