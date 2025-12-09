Российская гандболистка покинет французский "Брест"

«

"Хочу сообщить, что я приняла решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Это решение далось мне нелегко, и мой путь продолжится в другой команде. Однако наша работа здесь еще не завершена, и я полностью сосредоточена на достижении целей, которые мы перед собой поставили. Давайте сделаем этот сезон ярким", - приводит слова Вяхиревой аккаунт "Бреста" в соцсети Х.