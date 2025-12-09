Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 09.12.2025 (обновлено: 14:38 09.12.2025)
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО в период с 9.00 мск до 14.00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 9 регионами России, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.12.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
калужская область
россия
брянская область
калужская область
россия, вооруженные силы украины, брянская область, безопасность, калужская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Калужская область
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Средства ПВО в период с 9.00 мск до 14.00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 9 регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Девятого декабря текущего года в период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 – над территорией Брянской области, два – над территорией Калужской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Кабардино-Балкарской Республики, один – над территорией Чеченской Республики, один БПЛА – над территорией Республики Ингушетия, один - над территорией Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении ведомства.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБрянская областьБезопасностьКалужская область
 
 
