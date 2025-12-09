https://ria.ru/20251209/vsu-2060828082.html
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 09.12.2025
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО в период с 9.00 мск до 14.00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 9 регионами России, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:29:00+03:00
2025-12-09T14:29:00+03:00
2025-12-09T14:38:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059584523.html
россия
брянская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, брянская область, безопасность, калужская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Калужская область
ПВО сбила 26 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ над регионами России