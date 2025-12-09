СМИ: Таиланд обвинил Камбоджу в использовании запрещенных мин

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные Таиланда заявили об обнаружении недалеко от границы с Камбоджей двух боевых противопехотных мин ПМН-2, использование которых запрещено международными конвенциями, сообщает тайская газета Nation.
По данным издания, тайские войска, вернув контроль над деревней Бан Нонг Яа Кео в провинции Сакео, провели разведку местности во вторник утром.
"Военнослужащие обнаружили две противопехотные мины ПМН-2, они были полностью готовы к применению и были классифицированы как высоколетальные устройства, предназначенные для нанесения потерь личному составу, перемещающемуся по этой территории", - говорится в публикации.
Тайская сторона считает, что обнаружение мин в этом районе является доказательством того, что военные Камбоджи намеренно подготовили и установили мины, чтобы остановить продвижение тайских солдат вдоль границы.
По данным газеты, в настоящее время тайские саперы продолжают работы по обследованию и разминированию района.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.
Согласно данным тайской газеты Bangkok Post, Камбоджа в воскресенье начала атаки на Таиланд в попытке отвлечь международное внимание от недопустимого использования мин. Все доказательства были представлены на 22 встрече государств-участников Оттавской конвенции в Женеве (конвенции о запрещении противопехотных мин).
В начале ноября четверо таиландских военнослужащих подорвались на мине в приграничных с Камбоджей районах и получили ранения и контузии, в том числе один военнослужащий потерял ногу. После этого премьер-министр Таиланда направил официальные письма президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму о приостановке исполнения Таиландом совместной с Камбоджей Декларации об отношениях, направленной на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами, подписанной в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.