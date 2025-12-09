https://ria.ru/20251209/vengriya-2060790684.html
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
Венгрия надеется на скорое завершение конфликта на Украине и завершение действия санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия надеется на скорое завершение действия санкций