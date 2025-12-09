Россия высоко ценит взвешенную политику Венгрии, заявил Мурашко

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную политику Венгрии, которая вопреки давлению Брюсселя старается следовать прагматичному курсу и твердо отстаивать свои национальные интересы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Высоко ценим взвешенную политику венгерского руководства, которое, вопреки давлению, оказываемому со стороны Брюсселя, старается следовать прагматичному курсу и твердо отстаивать свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой", - сказал Мурашко на заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Он отметил, что такой подход способствует сохранению общего каркаса российско-венгерских отношений, продолжению обмена мнениями в ходе регулярных политических контактов, а также углублению кооперации по направлениям, представляющих обоюдный интерес.
Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) была создана в 2005 году с целью развития взаимовыгодного взаимодействия между Россией и Венгрией. Ее российскую часть возглавляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерскую - министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто.