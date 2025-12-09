Россия высоко ценит взвешенную политику Венгрии, заявил Мурашко

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную политику Венгрии, которая вопреки давлению Брюсселя старается следовать прагматичному курсу и твердо отстаивать свои национальные интересы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что такой подход способствует сохранению общего каркаса российско-венгерских отношений, продолжению обмена мнениями в ходе регулярных политических контактов, а также углублению кооперации по направлениям, представляющих обоюдный интерес.