Сийярто заявил о поддержке инвестиции нефтегазовой MOL в Россию
Сийярто заявил о поддержке инвестиции нефтегазовой MOL в Россию - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто заявил о поддержке инвестиции нефтегазовой MOL в Россию
Венгрия всячески поддерживает инвестиции нефтегазовой компании MOL в РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:12:00+03:00
2025-12-09T12:12:00+03:00
2025-12-09T12:18:00+03:00
экономика
венгрия
россия
москва
петер сийярто
венгрия
россия
москва
Новости
ru-RU
