Венгрия и Россия смогут сделать блестящие шаги вперед, заявил Сийярто
11:15 09.12.2025
Венгрия и Россия смогут сделать блестящие шаги вперед, заявил Сийярто
Венгрия и РФ смогут сделать "блестящие шаги" вперед в областях, в которых ведется совместная работа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 09.12.2025
2025
Венгрия и Россия смогут сделать блестящие шаги вперед, заявил Сийярто

Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025
Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрия и РФ смогут сделать "блестящие шаги" вперед в областях, в которых ведется совместная работа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Господин министр, я хотел бы сказать, что в тех профилях и тех областях, где мы, соответственно, договаривались о взаимодействии, мы действительно сможем сделать блестящие шаги вперед. То, о чем мы договаривались в соответствии с нашим регламентом, мы очень много важных вопросов обсудим", - сказал он в ходе заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
Европейцев ослепил военный фанатизм, считает Сийярто
3 декабря, 17:44
