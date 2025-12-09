Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.