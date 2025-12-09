Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
03:29 09.12.2025
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.12.2025
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы

Мурашко: пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале 2026 года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года", - сказал Мурашко.
Ранее Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
