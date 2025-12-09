https://ria.ru/20251209/vaktsina-2060707043.html
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.12.2025
россия
Мурашко: пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале 2026 года