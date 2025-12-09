Рейтинг@Mail.ru
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения "Формулы-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
20:41 09.12.2025 (обновлено: 20:52 09.12.2025)
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения "Формулы-1"
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения в стране этапа "Формулы-1", сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
авто, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, fia, спорт
Формула-1, Авто, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, FIA, Спорт
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения "Формулы-1"

Мирзиеев: Узбекистан рассматривает возможность проведения этапа «Формулы-1»

© Фото : Пресс-служба "Феррари"Гонщик
Гонщик - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Феррари"
Гонщик. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 дек - РИА Новости. Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения в стране этапа "Формулы-1", сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем обсудили в Ташкенте вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
«
"Особое внимание уделено вопросам проведения международных соревнований под эгидой FIA, в первую очередь этапов "Формулы-1", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили создание в Узбекистане современной инфраструктуры автоспорта, реализации программ обеспечения безопасности передвижения людей и транспорта.
На встрече также был рассмотрен вопрос содействия FIA в подготовке узбекских пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков с привлечением возможностей университета федерации.
В Ташкенте 12 декабря состоится генеральная ассамблея FIA, где пройдет награждение лучших спортсменов и команд 2025 года с участием высокопоставленных зарубежных гостей и пилотов-чемпионов.
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
3 декабря, 15:27
 
Формула-1АвтоУзбекистанТашкентШавкат МирзиеевFIAСпорт
 
