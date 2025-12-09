https://ria.ru/20251209/uzbekistan-2060956747.html
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения "Формулы-1"
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения в стране этапа "Формулы-1", сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
ТАШКЕНТ, 9 дек - РИА Новости. Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения в стране этапа "Формулы-1", сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев
и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем обсудили в Ташкенте
вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
«
"Особое внимание уделено вопросам проведения международных соревнований под эгидой FIA
, в первую очередь этапов "Формулы-1", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили создание в Узбекистане
современной инфраструктуры автоспорта, реализации программ обеспечения безопасности передвижения людей и транспорта.
На встрече также был рассмотрен вопрос содействия FIA в подготовке узбекских пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков с привлечением возможностей университета федерации.
В Ташкенте 12 декабря состоится генеральная ассамблея FIA, где пройдет награждение лучших спортсменов и команд 2025 года с участием высокопоставленных зарубежных гостей и пилотов-чемпионов.