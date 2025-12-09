Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов

"Сейчас идет исчерпание ресурсов, которые были раньше, и они снижаются очень быстро. Резервов оборудования для разделительных сетей практически не существует. И было-то немного. Резервов сейчас практически нет. Я не вижу никаких ресурсов и источников денег для массового восстановления резервов", - сказал Харченко на брифинге, который транслировал YouTube-канал украинского медиацентра.