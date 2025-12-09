Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов - РИА Новости, 09.12.2025
18:32 09.12.2025
Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов
Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов
Новости
украина, верховная рада украины
Украина, Верховная Рада Украины
Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов

Харченко: у Украины почти не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ресурсов для восстановления поврежденных энергообъектов у Украины почти не осталось, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Сейчас идет исчерпание ресурсов, которые были раньше, и они снижаются очень быстро. Резервов оборудования для разделительных сетей практически не существует. И было-то немного. Резервов сейчас практически нет. Я не вижу никаких ресурсов и источников денег для массового восстановления резервов", - сказал Харченко на брифинге, который транслировал YouTube-канал украинского медиацентра.
В начале ноября украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
Украина
 
 
