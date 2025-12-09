Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на сайте предварительный состав участников чемпионата России.
В заявке отсутствуют бронзовый призер последнего первенства Алина Горбачева и чемпион Европы Дмитрий Алиев.
- У мужчин в предварительный состав попали Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Дамир Черипка;
- у женщин - Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.
- В спортивных парах должны выступить - Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалева/Артем Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артем Петров;
- в танцевальных дуэтах - Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Чемпионат России пройдет 17-22 декабря в Санкт-Петербурге.
Путин назвал фигурное катание красивым видом спорта
6 ноября, 17:25