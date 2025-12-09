Рейтинг@Mail.ru
Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию
Фигурное катание
 
15:35 09.12.2025 (обновлено: 18:51 09.12.2025)
Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию
Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на сайте предварительный состав участников чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T15:35:00+03:00
2025-12-09T18:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
дмитрий алиев
пётр гуменник
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
роман савосин
2025
спорт, дмитрий алиев, пётр гуменник, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), роман савосин
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Роман Савосин
Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию

ФФККР объявила предварительный состав участников чемпионата России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на сайте предварительный состав участников чемпионата России.
В заявке отсутствуют бронзовый призер последнего первенства Алина Горбачева и чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США
2 декабря, 23:07
Чемпионат России пройдет 17-22 декабря в Санкт-Петербурге.
Путин назвал фигурное катание красивым видом спорта
6 ноября, 17:25
 
