Журова: участников "Игр на стероидах" могут пожизненно дисквалифицировать

Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов был единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.