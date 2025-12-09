https://ria.ru/20251209/uchastniki-2060764534.html
Журова: участников "Игр на стероидах" могут пожизненно дисквалифицировать
Журова: участников "Игр на стероидах" могут пожизненно дисквалифицировать
Журова: участников "Игр на стероидах" могут пожизненно дисквалифицировать
Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может пожизненно дисквалифицировать... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Журова: участников "Игр на стероидах" могут пожизненно дисквалифицировать
Журова: WADA может пожизненно дисквалифицировать участников "Игр на стероидах"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может пожизненно дисквалифицировать спортсменов, решивших участвовать в "Играх на стероидах" (Enhanced Games).
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. WADA
и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА
) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников Игр.
"Каждый, кто решит участвовать в этих Играх, должен понимать, что фактически навсегда навешивает на себя ярлык. Не исключаю, что WADA может пожизненно дисквалифицировать спортсменов, которые примут участие в таком соревновании, поскольку они сознательно и публично демонстрируют использование допинга", - сказала Журова
.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов был единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.