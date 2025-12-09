"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Долгие годы они были неуловимы для правоохранительных органов и вели обычный образ жизни. Однако их злодеяния не забыты. Следователи все чаще возвращаются к старым уголовным делам. О том, как раскрывают преступления прошлых лет, — в материале РИА Новости.

"Гусевский маньяк"

Серийного убийцу Игоря Юферева задержали в 1997-м, когда он зарезал целую семью в Гусеве Калининградской области.

Богданов был хорошим знакомым "гусевского маньяка". После дружеских посиделок Юферев стал приставать к его супруге. Получив отказ, пришел в ярость и расправился со всей семьей. Убил четверых, не пощадил даже пятимесячного младенца.

После ареста признался еще в пяти убийствах. Но жертв было значительно больше.

Так, в ноябре 1993-го маньяк в безлюдном месте изнасиловал и задушил девушку. Тело Татьяны П. (имена жертв изменены) спрятал в кустах. А в июле 1996-го расправился с женщиной и двумя несовершеннолетними в Калининграде.

Он туда приехал на День города. В трамвае заговорил с кондуктором, изображая литовский акцент (срочную службу проходил в этой прибалтийской республике).

На празднике познакомился с Анной С. Как и кондуктору, представился ей литовским музыкантом. Напросился в гости — в общежитие в Трамвайном переулке, где она жила с двумя дочками — пятнадцати и десяти лет. С мужем Анна разошлась, иногда приводила к себе мужчин.

Маньяк ее задушил. Пятнадцатилетнюю девочку изнасиловал и убил. Надругался и над десятилетней, но ей удалось выжить. Утром ее обнаружил отец — пришел навестить детей.

Ребенка госпитализировали. Она ничего не помнила. Говорила только, что снились кошмары и было очень душно.

Оперативники искали "неизвестного иностранного музыканта". Разумеется, тщетно.

"Под другим углом"

Первое преступление "гусевского мясника" раскрыли лишь в 2025-м. Руководителю Черняховского межрайонного следственного отдела Артему Алчинову не давало покоя дело об убийстве санитарки поликлиники Матвеевой в 1992-м в Гусеве. Он сопоставил факты и заручился помощью коллег.

Были косвенные доказательства причастности Юферева. На месте расправы тогда нашли тампон, провели экспертизу. В этом году провели еще одно исследование, которое подтвердило совпадение групповой принадлежности биологических материалов с образцами крови преступника.

Повторно допросили Юферева. Тот понял: отрицать бессмысленно.

Выяснилось, что в тот вечер санитарка по дороге домой с работы заглянула к родственникам, задержалась там. На автобус опоздала, поэтому шла пешком. Юферев напал на девушку, изнасиловал и убил. Труп бросил в реку. Тело нашли через две с половиной недели.

"Бывает, смотришь на старое дело, и кажется, что оно "глухое". Но надо взглянуть на него под другим углом, попробовать отработать еще раз. Случались недочеты, когда не допросили некоторых людей. Например, соседей. Или же появляются новые свидетели", — объясняет Алчинов.

Сейчас ведь криминалистика совсем на другом уровне — ольфакторная экспертиза (по запаху), генетическая... К тому же базы данных постоянно пополняются.

В этом году отдел Алчинова раскрыл шесть давних преступлений, в 2024-м — пять.

"Отработали 600 человек"

В начале 2000-х в Пермском крае объявился насильник. Набрасывался на женщин поздним вечером в безлюдных местах, жертв затаскивал в заброшенные здания.

В 2008-м нападения прекратились. Преступника так и не нашли. А в 2021-м произошел инцидент, вроде бы никак не связанный с теми давними изнасилованиями. Двое попытались украсть рулевую колонку автомобиля. Прохожий попытался помешать и получил удар ножом. Воры убежали.

Оперативники установили: ДНК пота на гаечном ключе похитителей и биологического материала насильника совпадает.

"Мы отработали порядка 600 человек", — говорит заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Алексей Шилов. И установили личность преступника: бывший милиционер, ранее проживавший в Орджоникидзевском районе Перми.

В нулевые после ссор с женой он напивался и выходил на "охоту". В 2008-м супруга умерла. Насильник переехал в другой город, женился вторично. Это затрудняло расследование. Кроме того, бывший милиционер раньше не попадал в поле зрения МВД, а по базам отрабатывались уже судимые.

Шилов отмечает: в 2007-2008-м проводили классические экспертизы — судебно-биологическую, дактилоскопическую. Они давали слишком узкую информацию о подозреваемом. Сейчас гораздо больше возможностей.

"Мы провели молекулярно-генетическую экспертизу, позволяющую установить индивидуальный код человека, и по Y-хромосоме, присущей только мужчинам, определить гаплотип — принадлежность к той или иной этнической группе или роду", — уточняет следователь.

Всего раскрыли шесть изнасилований. Одна из потерпевших опознала преступника спустя много лет по старой фотографии.

Вина экс-милиционера была доказана, но из-за истечения сроков давности его осудили лишь за попытку грабежа. Наказание — исправительные работы.

"Боялся, что расскажет"

В территориально-следственных отделах сформировали аналитические группы по делам прошлых лет. В работе участвуют сотрудники уголовного розыска, криминалисты, ветераны следствия.

"Больше всего помогает генетическая экспертиза", — говорит сотрудник СУ СКР по Пермскому краю Юрий Волегов.

В этом году под его руководством раскрыли убийство, совершенное в 2007-м.

В городе Чайковский Пермского края обнаружили тело Анны К. — ее изнасиловали и несколько раз ударили камнем по голове. На одежде жертвы преступник оставил биологические следы. Но тогда генетической экспертизы еще не было.

© Getty Images / mladenbalinovac Работа криминалиста © Getty Images / mladenbalinovac Работа криминалиста

В 2007-м в поле зрения оперативников попал некий Андрей П. (имя изменено), однако улик против него не было. Волегов снова им занялся.

Как оказалось, в тот день Анна заходила к Андрею П. и его жене. По его словам, он проводил гостью и вернулся домой.

Следователи пригласили на допрос бывшую супругу подозреваемого. Андрей П. давно с ней расстался, в воспитании общих детей не участвовал. Женщина призналась, что он попросил по телефону спрятать спортивный костюм, который надевал в тот день. Она его разрезала и выбросила.

Также нашли продавщицу круглосуточного киоска, где в день убийства Андрей П. покупал спиртное и контрацептивы. Она показала, в какую сторону он направился. Как раз туда, где была убита Анна.

Андрей П. уже был судим за убийство. Понимал, что пострадавшая сообщит об изнасиловании в милицию, поэтому решил не оставлять ее в живых. Что касается бывшей жены, то та тоже боялась расправы, поэтому все эти годы молчала. Теперь ее взяли под государственную защиту.

Вину Андрея П. полностью доказали. Суд приговорил его к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы.