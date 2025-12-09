Рейтинг@Mail.ru
"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.12.2025 (обновлено: 17:35 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/ubiytsy-2060548042.html
"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц
"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц - РИА Новости, 09.12.2025
"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц
Долгие годы они были неуловимы для правоохранительных органов и вели обычный образ жизни. Однако их злодеяния не забыты. Следователи все чаще возвращаются к... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:00:00+03:00
2025-12-09T17:35:00+03:00
пермский край
гусев
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709619_0:41:918:557_1920x0_80_0_0_68473c5811c302b795cf914bad67f082.jpg
пермский край
гусев
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709619_99:0:864:574_1920x0_80_0_0_9d4ce36a4a0b89ed63e05f7c50009fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, гусев, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Гусев, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)

"Скрытые улики". Откровения следователей о "забытых" делах серийных убийц

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСотрудник полиции снимает наручники
Сотрудник полиции снимает наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции снимает наручники
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Долгие годы они были неуловимы для правоохранительных органов и вели обычный образ жизни. Однако их злодеяния не забыты. Следователи все чаще возвращаются к старым уголовным делам. О том, как раскрывают преступления прошлых лет, — в материале РИА Новости.

"Гусевский маньяк"

Серийного убийцу Игоря Юферева задержали в 1997-м, когда он зарезал целую семью в Гусеве Калининградской области.
Богданов был хорошим знакомым "гусевского маньяка". После дружеских посиделок Юферев стал приставать к его супруге. Получив отказ, пришел в ярость и расправился со всей семьей. Убил четверых, не пощадил даже пятимесячного младенца.
После ареста признался еще в пяти убийствах. Но жертв было значительно больше.
Так, в ноябре 1993-го маньяк в безлюдном месте изнасиловал и задушил девушку. Тело Татьяны П. (имена жертв изменены) спрятал в кустах. А в июле 1996-го расправился с женщиной и двумя несовершеннолетними в Калининграде.
© Фото : СУ СК РФ по Калининградской областиИгорь Юферев
Игорь Юферев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : СУ СК РФ по Калининградской области
Игорь Юферев
Он туда приехал на День города. В трамвае заговорил с кондуктором, изображая литовский акцент (срочную службу проходил в этой прибалтийской республике).
На празднике познакомился с Анной С. Как и кондуктору, представился ей литовским музыкантом. Напросился в гости — в общежитие в Трамвайном переулке, где она жила с двумя дочками — пятнадцати и десяти лет. С мужем Анна разошлась, иногда приводила к себе мужчин.
Маньяк ее задушил. Пятнадцатилетнюю девочку изнасиловал и убил. Надругался и над десятилетней, но ей удалось выжить. Утром ее обнаружил отец — пришел навестить детей.
Ребенка госпитализировали. Она ничего не помнила. Говорила только, что снились кошмары и было очень душно.
© РИА Новости / Александр ИвановПалата интенсивного лечения в больнице
Палата интенсивного лечения в больнице - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Палата интенсивного лечения в больнице
Оперативники искали "неизвестного иностранного музыканта". Разумеется, тщетно.

"Под другим углом"

Первое преступление "гусевского мясника" раскрыли лишь в 2025-м. Руководителю Черняховского межрайонного следственного отдела Артему Алчинову не давало покоя дело об убийстве санитарки поликлиники Матвеевой в 1992-м в Гусеве. Он сопоставил факты и заручился помощью коллег.
Были косвенные доказательства причастности Юферева. На месте расправы тогда нашли тампон, провели экспертизу. В этом году провели еще одно исследование, которое подтвердило совпадение групповой принадлежности биологических материалов с образцами крови преступника.
Повторно допросили Юферева. Тот понял: отрицать бессмысленно.
© Скрин с видео СУ СКР по Калининградской областиЮферев показывает, как убивал санитарку
Юферев показывает, как убивал санитарку - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Скрин с видео СУ СКР по Калининградской области
Юферев показывает, как убивал санитарку
Выяснилось, что в тот вечер санитарка по дороге домой с работы заглянула к родственникам, задержалась там. На автобус опоздала, поэтому шла пешком. Юферев напал на девушку, изнасиловал и убил. Труп бросил в реку. Тело нашли через две с половиной недели.
"Бывает, смотришь на старое дело, и кажется, что оно "глухое". Но надо взглянуть на него под другим углом, попробовать отработать еще раз. Случались недочеты, когда не допросили некоторых людей. Например, соседей. Или же появляются новые свидетели", — объясняет Алчинов.
Сейчас ведь криминалистика совсем на другом уровне — ольфакторная экспертиза (по запаху), генетическая... К тому же базы данных постоянно пополняются.
В этом году отдел Алчинова раскрыл шесть давних преступлений, в 2024-м — пять.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник СИЗО у камер карцера
Сотрудник СИЗО у камер карцера - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник СИЗО у камер карцера

"Отработали 600 человек"

В начале 2000-х в Пермском крае объявился насильник. Набрасывался на женщин поздним вечером в безлюдных местах, жертв затаскивал в заброшенные здания.
В 2008-м нападения прекратились. Преступника так и не нашли. А в 2021-м произошел инцидент, вроде бы никак не связанный с теми давними изнасилованиями. Двое попытались украсть рулевую колонку автомобиля. Прохожий попытался помешать и получил удар ножом. Воры убежали.
Оперативники установили: ДНК пота на гаечном ключе похитителей и биологического материала насильника совпадает.
"Мы отработали порядка 600 человек", — говорит заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Алексей Шилов. И установили личность преступника: бывший милиционер, ранее проживавший в Орджоникидзевском районе Перми.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России
В нулевые после ссор с женой он напивался и выходил на "охоту". В 2008-м супруга умерла. Насильник переехал в другой город, женился вторично. Это затрудняло расследование. Кроме того, бывший милиционер раньше не попадал в поле зрения МВД, а по базам отрабатывались уже судимые.
Шилов отмечает: в 2007-2008-м проводили классические экспертизы — судебно-биологическую, дактилоскопическую. Они давали слишком узкую информацию о подозреваемом. Сейчас гораздо больше возможностей.
"Мы провели молекулярно-генетическую экспертизу, позволяющую установить индивидуальный код человека, и по Y-хромосоме, присущей только мужчинам, определить гаплотип — принадлежность к той или иной этнической группе или роду", — уточняет следователь.
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Всего раскрыли шесть изнасилований. Одна из потерпевших опознала преступника спустя много лет по старой фотографии.
Вина экс-милиционера была доказана, но из-за истечения сроков давности его осудили лишь за попытку грабежа. Наказание — исправительные работы.

"Боялся, что расскажет"

В территориально-следственных отделах сформировали аналитические группы по делам прошлых лет. В работе участвуют сотрудники уголовного розыска, криминалисты, ветераны следствия.
"Больше всего помогает генетическая экспертиза", — говорит сотрудник СУ СКР по Пермскому краю Юрий Волегов.
В этом году под его руководством раскрыли убийство, совершенное в 2007-м.
В городе Чайковский Пермского края обнаружили тело Анны К. — ее изнасиловали и несколько раз ударили камнем по голове. На одежде жертвы преступник оставил биологические следы. Но тогда генетической экспертизы еще не было.
© Getty Images / mladenbalinovacРабота криминалиста
Работа криминалиста - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / mladenbalinovac
Работа криминалиста
В 2007-м в поле зрения оперативников попал некий Андрей П. (имя изменено), однако улик против него не было. Волегов снова им занялся.
Как оказалось, в тот день Анна заходила к Андрею П. и его жене. По его словам, он проводил гостью и вернулся домой.
Следователи пригласили на допрос бывшую супругу подозреваемого. Андрей П. давно с ней расстался, в воспитании общих детей не участвовал. Женщина призналась, что он попросил по телефону спрятать спортивный костюм, который надевал в тот день. Она его разрезала и выбросила.
Также нашли продавщицу круглосуточного киоска, где в день убийства Андрей П. покупал спиртное и контрацептивы. Она показала, в какую сторону он направился. Как раз туда, где была убита Анна.
Андрей П. уже был судим за убийство. Понимал, что пострадавшая сообщит об изнасиловании в милицию, поэтому решил не оставлять ее в живых. Что касается бывшей жены, то та тоже боялась расправы, поэтому все эти годы молчала. Теперь ее взяли под государственную защиту.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Вину Андрея П. полностью доказали. Суд приговорил его к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы.
Работа по раскрытию уголовных дел прошлых лет ведется непрерывно, подчеркивают в Следственном комитете. Технологии и экспертизы постоянно совершенствуются, позволяя следователям привлекать к ответственности преступников даже спустя десятилетия.
 
Пермский крайГусевКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала