Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр - РИА Новости, 09.12.2025
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу в этом году благодаря региональному кадровому центру, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 09.12.2025
московская область (подмосковье)
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр
Свыше 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр в 2025 году
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу в этом году благодаря региональному кадровому центру, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Подать заявление на помощь в поиске работы или записаться на переобучение жители могут не выходя из дома. На федеральном портале "Работа в России" для них доступно более 89 тысяч вакансий — от производственных специальностей до сферы услуг и здравоохранения.
"С начала года более 12 тысяч человек нашли новую работу при содействии Кадрового центра Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра социального развития региона Андрея Кирюхина.
Он также отметил тренд на смену профессиональной сферы: например, менеджеры переходят в эксперты по контролю качества, почтальоны становятся социальными работниками, а руководители открывают собственное дело.
"Нами большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков самих жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить себе работу", — добавил Кирюхин.
Для поддержки желающих сменить профессию или начать карьеру заново в регионе постоянно проводятся специальные мероприятия. За последний год было организовано более 70 ярмарок вакансий, где соискатели могли лично пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и заключить договоренности о будущих интервью.
Важным направлением остается работа с молодежью, которая включает профориентацию и помощь выпускникам учебных заведений в поиске первого места работы.
Важным направлением остается работа с молодежью, которая включает профориентацию и помощь выпускникам учебных заведений в поиске первого места работы.