Рейтинг@Mail.ru
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:44 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tsentr-2060790289.html
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр - РИА Новости, 09.12.2025
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу в этом году благодаря региональному кадровому центру, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:44:00+03:00
2025-12-09T12:44:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728045456_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_8cce33c2a45e767e39536edf0329a724.jpg
https://ria.ru/20251209/obschepit-2060764892.html
https://ria.ru/20251208/vorobev-2060648222.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728045456_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_5f03eeed9a2d43fa6fe954adec0cb90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), капремонт в москве
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Капремонт в Москве
Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр

Свыше 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Кадровый центр в 2025 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в Центре занятости населения
Девушка в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Девушка в Центре занятости населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу в этом году благодаря региональному кадровому центру, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Подать заявление на помощь в поиске работы или записаться на переобучение жители могут не выходя из дома. На федеральном портале "Работа в России" для них доступно более 89 тысяч вакансий — от производственных специальностей до сферы услуг и здравоохранения.
Приготовление хачапури по-аджарски - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Свыше 1,3 тысячи предприятий общественного питания открылись в Подмосковье
Вчера, 11:21
"С начала года более 12 тысяч человек нашли новую работу при содействии Кадрового центра Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра социального развития региона Андрея Кирюхина.
Он также отметил тренд на смену профессиональной сферы: например, менеджеры переходят в эксперты по контролю качества, почтальоны становятся социальными работниками, а руководители открывают собственное дело.
"Нами большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков самих жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить себе работу", — добавил Кирюхин.
Для поддержки желающих сменить профессию или начать карьеру заново в регионе постоянно проводятся специальные мероприятия. За последний год было организовано более 70 ярмарок вакансий, где соискатели могли лично пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и заключить договоренности о будущих интервью.
Важным направлением остается работа с молодежью, которая включает профориентацию и помощь выпускникам учебных заведений в поиске первого места работы.
Чтобы увеличить занятость проводится работа с молодежью. Это включает профориентацию, которая помогает выбрать подходящую профессию, и поддержку выпускников школ, колледжей и вузов в поиске первого места работы.
Квитанция - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Воробьев: в Подмосковье стремятся придать услугам современный формат
8 декабря, 18:19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Капремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала