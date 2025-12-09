Рейтинг@Mail.ru
Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
14:46 09.12.2025 (обновлено: 15:37 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tretyakovkavystavki-2060832537.html
Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах
Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах - РИА Новости, 09.12.2025
Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея готовит в 2026 году выставочные проекты, посвященные роли меценатов в развитии культуры России, а также... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:46:00+03:00
2025-12-09T15:37:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
москва
китай
ольга любимова
илья репин
третьяковская галерея
аркадий пластов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060848964_0:96:2963:1763_1920x0_80_0_0_f77d53650b92b23d81200b9349e5f88e.jpg
https://ria.ru/20251209/ayvazovskiyvystavka-2060787968.html
https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyfilialy-2059164406.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060848964_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_98bd22556a89e8f35e2bdcd77be1bc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, ольга любимова, илья репин, третьяковская галерея, аркадий пластов, музеи, выставки, развлечения
Музейные маршруты России, Россия, Москва, Китай, Ольга Любимова, Илья Репин, Третьяковская галерея, Аркадий Пластов, Музеи, Выставки, Развлечения

Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКартина "Последний день Помпеи" на выставке "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Картина Последний день Помпеи на выставке Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея готовит в 2026 году выставочные проекты, посвященные роли меценатов в развитии культуры России, а также проведет реэкспозицию мемориального Музея Павла и Сергея Третьяковых, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.
«

"К 170-летию Третьяковской галереи подготовят проекты, рассказывающие о роли меценатов в развитии культуры России, а также проведут реэкспозицию мемориального Музея Павла и Сергея Третьяковых", - написала министр в своем канале на платформе Max.

Выставка Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
Вчера, 14:32
Любимова отметила, что Третьяковская галерея представит более 30 выставок в Москве и других регионах страны. В здании на Кадашевской набережной откроют выставки "Формула цветка" и "Русский стиль", на Крымском Валу пройдут крупные выставки отечественной скульптуры, в Инженерном корпусе покажут около 130 произведений Борисова-Мусатова.
Министр уточнила, что большая выставочная программа готовится в региональных филиалах музея. Так, в Калининграде представят выставку к 250-летию Большого театра. В Самаре откроются проекты "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос".
"Более того, идет подготовка к трем крупным международным проектам. В Национальном художественном музее Китая в Пекине откроется первая в КНР выставка Аркадия Пластова, в Музее провинции Хунань представят произведения Ильи Репина, а во Дворце-музее в Гонконге покажут произведения русской иконописи и декоративно-прикладного искусства", - заключила глава ведомства.
Выставка От утопии к театру - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах
2 декабря, 12:27
 
Музейные маршруты РоссииРоссияМоскваКитайОльга ЛюбимоваИлья РепинТретьяковская галереяАркадий ПластовМузеиВыставкиРазвлечения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала