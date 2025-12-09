https://ria.ru/20251209/tretyakovkavystavki-2060832537.html
Третьяковка в 2026 году откроет более 30 выставок в Москве и своих филиалах
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея готовит в 2026 году выставочные проекты, посвященные роли меценатов в развитии культуры России, а также... РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея готовит в 2026 году выставочные проекты, посвященные роли меценатов в развитии культуры России, а также проведет реэкспозицию мемориального Музея Павла и Сергея Третьяковых, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.
"К 170-летию Третьяковской галереи подготовят проекты, рассказывающие о роли меценатов в развитии культуры России, а также проведут реэкспозицию мемориального Музея Павла и Сергея Третьяковых", - написала министр в своем канале на платформе Max.
Любимова отметила, что Третьяковская галерея представит более 30 выставок в Москве и других регионах страны. В здании на Кадашевской набережной откроют выставки "Формула цветка" и "Русский стиль", на Крымском Валу пройдут крупные выставки отечественной скульптуры, в Инженерном корпусе покажут около 130 произведений Борисова-Мусатова.
Министр уточнила, что большая выставочная программа готовится в региональных филиалах музея. Так, в Калининграде представят выставку к 250-летию Большого театра. В Самаре откроются проекты "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос".
"Более того, идет подготовка к трем крупным международным проектам. В Национальном художественном музее Китая в Пекине откроется первая в КНР выставка Аркадия Пластова, в Музее провинции Хунань представят произведения Ильи Репина, а во Дворце-музее в Гонконге покажут произведения русской иконописи и декоративно-прикладного искусства", - заключила глава ведомства.