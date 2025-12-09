Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 09.12.2025 (обновлено: 14:44 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tramp-2060832168.html
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана другом и крепким орешком. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:41:00+03:00
2025-12-09T14:44:00+03:00
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg
https://ria.ru/20251206/turtsiya-2060347733.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_158:0:2617:1844_1920x0_80_0_0_d189e1e3a2911f7ed59bb382c424bbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком

Трамп заявил, что ему нравится Эрдоган и назвал его другом и крепким орешком

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана другом и крепким орешком.
«
"Эрдоган – мой друг… Он крепкий орешек. На самом деле он мне очень нравится. Он построил сильную страну, сильную армию", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США
6 декабря, 21:11
 
В миреСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала