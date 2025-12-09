https://ria.ru/20251209/tramp-2060832168.html
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана другом и крепким орешком. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:41:00+03:00
2025-12-09T14:41:00+03:00
2025-12-09T14:44:00+03:00
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg
https://ria.ru/20251206/turtsiya-2060347733.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_158:0:2617:1844_1920x0_80_0_0_d189e1e3a2911f7ed59bb382c424bbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
Трамп заявил, что ему нравится Эрдоган и назвал его другом и крепким орешком