14:33 09.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп не исключил, что может лишить гражданства некоторых американцев

Трамп: США могут лишить гражданства тех, кто получил его по праву рождения

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что может попытаться лишить гражданства тех американцев, которые получили его по праву рождения, назвав данный вопрос очень интересным.
"Я... честно говоря, об этом не думал, но скажу вам вот что: это очень интересный кейс", - сказал он в интервью газете Politico, отвечая на вопрос о том, может ли он попытаться лишить гражданства тех американцев, которые получили его по праву рождения.
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
18 октября, 18:22
 
