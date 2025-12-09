https://ria.ru/20251209/tramp-2060826327.html
Трамп заявил, что США не могут разместить десятки миллионов граждан
Трамп заявил, что США не могут разместить десятки миллионов граждан - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп заявил, что США не могут разместить десятки миллионов граждан
США не могут позволить себе размещать десятки миллионов людей, получивших гражданство по праву рождения, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
