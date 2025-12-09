У России сильнее позиция, чем у Украины, заявил Трамп

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото