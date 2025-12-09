Рейтинг@Mail.ru
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
10:58 09.12.2025 (обновлено: 14:50 09.12.2025)
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph. РИА Новости, 09.12.2025
Telegraph: Зеленский срывает мирный план Трампа отказом уступать территории

© AP Photo / Toby MelvilleКир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.
"Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украина не обязана передавать территории под контроль России", — говорится в публикации.

Накануне агентство УНИАН передавало, что Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям. В понедельник в интервью Bloomberg он заявил, что в переговорном процессе по разрешению украинского кризиса все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.

Мирная инициатива США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
На прошлой неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
