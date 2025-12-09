https://ria.ru/20251209/telegraph-2060755911.html
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне - РИА Новости, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph. РИА Новости, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Telegraph: Зеленский срывает мирный план Трампа отказом уступать территории