Мужчина выжил в тайге Приамурья в 40-градусный мороз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Мужчина три дня выживал в условиях суровой тайги в Амурской области с глубоким снегом и 40-градусным морозом, его с обмороженными руками и ногами нашли полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным региональных СМИ, 42-летний Юрий приехал из Хабаровска, в Приамурье он работал охранником производственной базы. Третьего декабря он поехал на попутке в магазин в посёлке Экимчан в 70 километрах от места работы. На обратном пути мужчину высадили в 10 километрах от базы. Это расстояние предстояло преодолеть пешком через тайгу. Охранник, одетый слишком легко для сильного мороза, заблудился в лесу и не смог самостоятельно вернуться к месту работы. Температура воздуха ночью на севере региона составляла -33... -38 градусов.
Как сообщили в МВД, о пропаже охранника в отделение полиции по Селемджинскому району МО МВД "Мазановский" Амурской области сообщила местная жительница. Полицейские отправились на поиск пропавшего. Участковый уполномоченный Мазановского отделения полиции Николай Ковалев, инспекторы ДПС ГИБДД Степан Гилев и Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут потерявшегося.
"Из-за особенностей местности – отсутствия проезжих дорог и снежного покрова глубиной более одного метра – полицейские оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пешком. Через несколько километров они заметили едва различимые следы на снегу. Пройдя более 5 часов по тайге, сотрудники обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он оказался истощён и не имел при себе ни еды, ни воды, ни спичек. С момента его исчезновения прошло порядка 70 часов", - говорится в сообщении.
Поскольку самостоятельно передвигаться охранник не мог, полицейские вынесли его из тайги на себе и доставили в медицинскую организацию, где ему оказали необходимую помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.