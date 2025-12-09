Мужчина выжил в тайге Приамурья в 40-градусный мороз

"Из-за особенностей местности – отсутствия проезжих дорог и снежного покрова глубиной более одного метра – полицейские оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пешком. Через несколько километров они заметили едва различимые следы на снегу. Пройдя более 5 часов по тайге, сотрудники обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он оказался истощён и не имел при себе ни еды, ни воды, ни спичек. С момента его исчезновения прошло порядка 70 часов", - говорится в сообщении.