Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи

Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи

© Getty Images / Anadolu/Royal Thai Army Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи

Таиланд заявил о гибели еще одного военного

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной портал Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной портал Khaosod

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары.

"В 13.30 (09.30 мск - ред.) 9 декабря 2025 года погиб еще один солдат", - говорится в сообщении.

По данным портала, военный погиб в результате огнестрельного ранения.

Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.