Рейтинг@Mail.ru
Таиланд заявил о гибели еще одного военного - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 09.12.2025 (обновлено: 11:57 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tailand-2060758420.html
Таиланд заявил о гибели еще одного военного
Таиланд заявил о гибели еще одного военного - РИА Новости, 09.12.2025
Таиланд заявил о гибели еще одного военного
Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:07:00+03:00
2025-12-09T11:57:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060773268_0:163:1567:1044_1920x0_80_0_0_942776526065fe6fd0c93ef9cac927ed.jpg
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060477717.html
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060721103.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060773268_31:0:1423:1044_1920x0_80_0_0_65085bd36c18c00bcd00522f75fc8b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
Таиланд заявил о гибели еще одного военного

Khaosod: Таиланд заявил о гибели еще одного военного в столкновениях с Камбоджей

© Getty Images / Anadolu/Royal Thai Army Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи
Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Royal Thai Army
Военнослужащий из Таиланда, раненный в результате обстрела камбоджийских солдат, доставлен на вертолете в больницу для оказания медицинской помощи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной портал Khaosod.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары.
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде
8 декабря, 04:36
"В 13.30 (09.30 мск - ред.) 9 декабря 2025 года погиб еще один солдат", - говорится в сообщении.
По данным портала, военный погиб в результате огнестрельного ранения.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Камбоджа представила дипломатам факты нападения со стороны Таиланда
Вчера, 07:45
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала