Таиланд заявил о гибели еще одного военного
Таиланд заявил о гибели еще одного военного - РИА Новости, 09.12.2025
Таиланд заявил о гибели еще одного военного
Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной...
2025-12-09T11:07:00+03:00
2025-12-09T11:07:00+03:00
2025-12-09T11:57:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060477717.html
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060721103.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
Таиланд заявил о гибели еще одного военного
Khaosod: Таиланд заявил о гибели еще одного военного в столкновениях с Камбоджей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Армия Таиланда заявила о гибели еще одного военного в ходе столкновений с войсками Камбоджи, общее число погибших военных достигло четырех, сообщает новостной портал Khaosod
.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда
и Камбоджи
произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары.
"В 13.30 (09.30 мск - ред.) 9 декабря 2025 года погиб еще один солдат", - говорится в сообщении.
По данным портала, военный погиб в результате огнестрельного ранения.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре
в присутствии лидеров США
и Малайзии
.