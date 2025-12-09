Камбоджийские СМИ сообщили об атаке таиландских истребителей F-16

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Таиланд совершил бомбардировку центра города Самраонг в провинции Оддармеантьей в Камбодже с использованием истребителей F-16, сообщает газета Таиланд совершил бомбардировку центра города Самраонг в провинции Оддармеантьей в Камбодже с использованием истребителей F-16, сообщает газета Khmer Times

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.

"В 10.30 утра (6.30 мск) 9 декабря 2025 года тайские военные использовали истребител и F- 16, чтобы сбросить бомбы в центре города Самраонг, провинция Оддармеантьей, в результате пострадали несколько зданий и инфраструктура", - говорится в материале.

На видео, появившемся в сети с места событий, можно заметить столп дыма из поврежденных зданий.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.

Малайзии. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США