Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 09.12.2025 (обновлено: 11:26 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/svr-2060761976.html
СВР рассказала, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине
СВР рассказала, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
СВР рассказала, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине
Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:15:00+03:00
2025-12-09T11:26:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20251209/svr-2060764761.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, владимир зеленский, дональд трамп, дело миндича
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дело Миндича
СВР рассказала, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине

СВР: окружение Зеленского боится потерять криминальные схемы при достижении мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Пресс-бюро СВР отметило, что проект мирного плана Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского.
"Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне", - говорится в сообщении СВР.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака
Вчера, 11:25
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала