В Ленинградской области прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей
11:01 09.12.2025
В Ленинградской области прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей
Мастер-класс по изготовлению окопных свечей в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, прошел в Гатчине, сообщает добровольческий ресурсный...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Мастер-класс по изготовлению окопных свечей в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, прошел в Гатчине, сообщает добровольческий ресурсный центр Ленинградской области.
"В Гатчине на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области состоялся мастер-класс для молодых волонтеров по изготовлению окопных свечей. Занятие стало частью мероприятий ко Дню Героев Отечества - дате, которая напоминает о мужестве людей, защищающих страну", - говорится в сообщении.
Новгородский депутат Максим Бомбин доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО
Вчера, 10:59
Наставниками в рамках мастер-класса выступили добровольцы благотворительного фонда "ZOV ФЕДОТОВОЙ". Они подробно рассказали, зачем бойцам нужны окопные свечи, какие нюансы важны при их изготовлении и какая гуманитарная помощь сейчас особенно востребована на передовой. Участники мероприятия смогли увидеть весь процесс изготовления окопных свечей: от подготовки картонных заготовок до аккуратного заливания парафина.
"Опытные волонтеры отмечают, что при сноровке один человек может изготовить 10-20 свечей всего за полчаса. Каждая из них обеспечивает тепло и возможность разогреть пищу до шести часов, а иногда используется бойцами и как тепловая приманка для отвода дронов противника на пустые укрытия", - рассказали в центре.
Молодые добровольцы отметили, что участие в мастер-классе помогает не только освоить полезное ремесло, но и лучше понять, как их работа поддерживает тех, кто служит на линии боевого соприкосновения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
8 декабря, 16:32
 
Надежные людиОбществоГатчинаЛенинградская область
 
 
