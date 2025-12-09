https://ria.ru/20251209/svechi-2060756726.html
В Ленинградской области прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Мастер-класс по изготовлению окопных свечей в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, прошел в Гатчине, сообщает добровольческий ресурсный центр Ленинградской области.
"В Гатчине на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области состоялся мастер-класс для молодых волонтеров по изготовлению окопных свечей. Занятие стало частью мероприятий ко Дню Героев Отечества - дате, которая напоминает о мужестве людей, защищающих страну", - говорится в сообщении.
Наставниками в рамках мастер-класса выступили добровольцы благотворительного фонда "ZOV ФЕДОТОВОЙ". Они подробно рассказали, зачем бойцам нужны окопные свечи, какие нюансы важны при их изготовлении и какая гуманитарная помощь сейчас особенно востребована на передовой. Участники мероприятия смогли увидеть весь процесс изготовления окопных свечей: от подготовки картонных заготовок до аккуратного заливания парафина.
"Опытные волонтеры отмечают, что при сноровке один человек может изготовить 10-20 свечей всего за полчаса. Каждая из них обеспечивает тепло и возможность разогреть пищу до шести часов, а иногда используется бойцами и как тепловая приманка для отвода дронов противника на пустые укрытия", - рассказали в центре.
Молодые добровольцы отметили, что участие в мастер-классе помогает не только освоить полезное ремесло, но и лучше понять, как их работа поддерживает тех, кто служит на линии боевого соприкосновения.