Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее
10:54 09.12.2025
Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее
Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее
Владимиро-Суздальский музей-заповедник открыл детский культурно-просветительский центр "ДОМ" в Суздале, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 09.12.2025
Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее

Открытие культурно-просветительского центра "ДОМ"
Открытие культурно-просветительского центра ДОМ
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимиро-Суздальский музей-заповедник открыл детский культурно-просветительский центр "ДОМ" в Суздале, сообщает пресс-служба музея.
Он расположился в старинном доме купцов Агаповых на территории Музея деревянного зодчества.
Первыми гостями на открытии центра 6 декабря стали дети с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Музей стремится к тому, чтобы культурное наследие было доступно всем группам населения без исключения.
Открытие культурно-просветительского центра "ДОМ"
 Открытие культурно-просветительского центра ДОМ
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Открытие культурно-просветительского центра "ДОМ"
Ребят ждала мини-экскурсия с тифлокомментарием по новогодней выставке "Счастье в елочной игрушке" и творческое занятие в плотницкой мастерской. Участники познакомились с традиционными инструментами владимирских плотников, основными видами древесины, материалами деревянного строительства, такими как береста, мох, корневуха, а также техникой изготовления глухой домовой резьбы, украшающей жилые дома XIX века Музея деревянного зодчества.
В этот же день в дар Владимирской областной специальной библиотеке для слепых были переданы экземпляры уникального рельефно-графического альбома "Волшебный мир домовой резьбы", изданного в 2025 году. Завершилось открытие детского центра чаепитием с десертами и подарками.
Детский центр "ДОМ" будет открыт для посетителей с пятницы по воскресенье. На первом этаже расположена зона отдыха, пространство для музыкальных занятий и семейная кофейня. На втором – творческое пространство, где будут проходить занятия специальных мастерских: художественной, текстильной, театральной, музыкальной, макетной, керамической, плотницкой и фотомастерской.
Открытие культурно-просветительского центра "ДОМ"
 Открытие культурно-просветительского центра ДОМ
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Открытие культурно-просветительского центра "ДОМ"
Уже в декабре в центре стартуют детские новогодние представления, которые можно будет посетить по предварительной записи. С конца декабря и до конца новогодних праздников здесь будет работать лаборатория "Мастерская подарков", где каждый сможет научиться ткачеству, декорированию ткани, росписи, изготовлению новогодней игрушки. 7 января специальное занятие пройдет в архитектурной игротеке, участники которой создадут объекты без использования клея и крепежа.
В конце января в культурно-просветительском центре "ДОМ" Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдет День открытых дверей. В программе: презентация занятий творческих мастерских и специальный проект "Вкусные сказки".
Суздаль, Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 
 
