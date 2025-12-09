Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии

Медклинике назначили два штрафа по 10 тысяч рублей за каждое нарушение.

Лебедева напомнила, что российское законодательство запрещает дискриминацию работников по признакам пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников.