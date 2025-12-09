Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии - РИА Новости, 09.12.2025
15:22 09.12.2025
Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии
Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии
Петербургскую медицинскую клинику оштрафовали за дискриминационные объявления о поиске медсестры, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города... РИА Новости, 09.12.2025
общество
Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Петербургскую медицинскую клинику оштрафовали за дискриминационные объявления о поиске медсестры, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Лебедева сообщила, что ООО "ОЗ Мед" разместило на сайте вакансий два объявления. В одном объявлении компания искала одинокую гражданку России в возрасте 45 лет, во втором девушку приятной внешности.
"Мировой судья судебного участка №165 г. Санкт-Петербурга признала ООО "ОЗ Мед" виновным по ст.13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера)", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Медклинике назначили два штрафа по 10 тысяч рублей за каждое нарушение.
Лебедева напомнила, что российское законодательство запрещает дискриминацию работников по признакам пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников.
