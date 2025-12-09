Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США кропотливо работают над вполне реалистичными предложениями о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Кто-то из инициаторов этого заседания может внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли, когда на столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.