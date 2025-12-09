Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 09.12.2025 (обновлено: 20:39 09.12.2025)
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине
США кропотливо работают над вполне реалистичными предложениями о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, заявил постоянный представитель РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
сша
россия
василий небензя
оон
мирный план сша по украине
сша
россия
сша, россия, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине

Небензя: США работают над реалистичными предложениями по Украине

Василий Небензя
Василий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США кропотливо работают над вполне реалистичными предложениями о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Кто-то из инициаторов этого заседания может внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли, когда на столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВасилий НебензяООНМирный план США по Украине
 
 
