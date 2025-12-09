Рейтинг@Mail.ru
04:19 09.12.2025
СМИ: Хегсет и Рубио проведут брифинг в конгрессе США
СМИ: Хегсет и Рубио проведут брифинг в конгрессе США
СМИ: Хегсет и Рубио проведут брифинг в конгрессе США

CNN: Хегсет и Рубио проведут брифинг для высокопоставленных законодателей США

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн должны провести брифинг для главных законодателей в конгрессе во вторник, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Министр обороны Хегсет, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и госсекретарь Марко Рубио, как ожидается, проведут брифинг для законодателей из "группы восьми" во вторник днем, сообщили два осведомленных источника", - написала журналистка CNN Наташа Бертран в соцсети X.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
7 декабря, 21:51
Журналистка также сообщила, что уходящий в отставку глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Элвин Холси проведет отдельную онлайн встречу с председателями комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената, а также их заместителями, в тот же день.
В "группу восьми" входят лидеры обеих партий в сенате и палате представителей, а также старшие законодатели в комитетах по разведке обеих палат конгресса. Они получают от исполнительной власти наиболее чувствительные разведывательные данные в рамках двухпартийного надзора за особо секретной деятельностью США в сфере национальной безопасности.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов
Вчера, 16:45
 
В миреСШАПит ХегсетМарко РубиоМинистерство обороны США
 
 
