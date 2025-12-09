СМИ: Хегсет и Рубио проведут брифинг в конгрессе США

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн должны провести брифинг для главных законодателей в конгрессе во вторник, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Министр обороны Хегсет, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и госсекретарь Марко Рубио, как ожидается, проведут брифинг для законодателей из "группы восьми" во вторник днем, сообщили два осведомленных источника", - написала журналистка CNN Наташа Бертран в соцсети X.
Журналистка также сообщила, что уходящий в отставку глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Элвин Холси проведет отдельную онлайн встречу с председателями комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената, а также их заместителями, в тот же день.
В "группу восьми" входят лидеры обеих партий в сенате и палате представителей, а также старшие законодатели в комитетах по разведке обеих палат конгресса. Они получают от исполнительной власти наиболее чувствительные разведывательные данные в рамках двухпартийного надзора за особо секретной деятельностью США в сфере национальной безопасности.