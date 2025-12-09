Рейтинг@Mail.ru
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
18:52 09.12.2025 (обновлено: 19:23 09.12.2025)
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
Футболист испанской "Барселоны" Рональд Араухо принял решение отправиться в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, сообщает sport.es. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
/20251126/chelsi-barselona-2057524107.html
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Футболист испанской "Барселоны" Рональд Араухо принял решение отправиться в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, сообщает sport.es.
По информации источника, защитник взял перерыв, попросив тренерский штаб дать ему несколько дней отдыха. Во вторник утром он отправился в столицу Израиля для посещения священных мест. Тренерский штаб разделяет позицию игрока и пошел ему навстречу.
Ранее испанские СМИ отмечали, что эмоциональный спад игрока связан с удалением в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" (0:3), который прошел 25 ноября. С тех пор игрок не принял участия ни в одном матче.
Араухо 26 лет, в текущем сезоне он принял участие в 15 матчах и забил два гола. Уругваец представляет основную команду "Барселоны" с 2020 года, он по два раза выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
