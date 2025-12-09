https://ria.ru/20251209/sportes-2060936516.html
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
Футболист испанской "Барселоны" Рональд Араухо принял решение отправиться в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, сообщает sport.es. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T18:52:00+03:00
2025-12-09T18:52:00+03:00
2025-12-09T19:23:00+03:00
футбол
иерусалим
рональд араухо
израиль
челси
барселона
лига чемпионов уефа
суперкубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820055146_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_b9fecc3be5f774d1f58cbc61788fa78a.jpg
/20251126/chelsi-barselona-2057524107.html
иерусалим
израиль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820055146_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_1c211f2d9803da86189b594dddc513a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, рональд араухо, израиль, челси, барселона, лига чемпионов уефа, суперкубок испании
Футбол, Иерусалим, Рональд Араухо, Израиль, Челси, Барселона, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании
Араухо в связи с эмоциональным спадом отправился в Иерусалим, пишут СМИ
Sport.es: Араухо поехал молиться в Иерусалим на фоне депрессии