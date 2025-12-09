МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1285 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

ВС России сбили Су-27 ВСУ

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины , сообщило Минобороны РФ.

ВС России поразили ТЭК Украины

Вооруженные силы РФ поразили военное предприятие Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цех сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило министерство обороны России.

ВС России уничтожают формирования ВСУ

Продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове , сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

Мирные усилия России

Киев тянет с переговорами

Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает визит Зеленского в Лондон как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Колумбия призывает к ответственности

Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года позволит правительству этой страны привлечь Украину к ответственности за вербовку колумбийцев в ВСУ, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.

Япония не может использовать российские активы

Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов из ЕС , знакомых с ходом переговоров.

Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения СМИ об отказе страны использовать российские активы, замороженные на ее территории, для помощи Украине, передает агентство Рейтер.

Клептократический режим

Киевский клептократический режим подготовил очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки ( СВР ) России.

Верхушка киевского режима настолько зациклена на своем обогащении, что не замечает приближения неизбежного ответа за все свои преступления, отметили в СВР России.

В СВР добавили, что окружение Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне.

Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства при поставке боеприпасов на Украину, добавили в пресс-бюро СВР России.

Пресс-бюро подчеркнуло, что аффилированные с экс-руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком лица обращались к услугам польской посреднической фирмы PHU LECHMAR.

Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США, вызвал отторжение у киевского режима, отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Киев продолжает обстрелы приграничья

Киев не прекращает обстрелы приграничья и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь России, заявил глава ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета ( НАК ) и федерального оперативного штаба (ФОШ).

Число попыток атак украинских спецслужб с применением беспилотников на объекты транспорта и ТЭК России существенно выросло в 2025 году, добавил директор ФСБ России.

Украина под кураторством западных спецслужб изменяет приемы и способы применения взрывных устройств и отравляющих веществ, заявил Бортников.

Лукашенко похвалил Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко положительно оценил роль президента США в переговорном процессе по урегулированию по Украине, завив, что тот молодец.

Урегулирование идет тяжело

Президент США считает, что урегулирование на Украине проходит сложно из-за отношений президента РФ Владимира Путина и Зеленского. "Это (урегулирование на Украине - ред.) проходит тяжело", - сказал Трамп.

По его мнению, причина в антипатии между Путиным и Зеленским.

Преимущество на стороне России

Трамп заявил, что преимущество в конфликте на Украине за Россией и всегда было за ней.

Трамп подчеркнул, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. "Ну насчет этого нет сомнений. У России", - ответил Трамп на соответствующий вопрос газеты Politico.

США и Украина могут отдалиться

Президент США, комментируя слова своего сына Дональда Трампа-младшего о возможном отдалении американского лидера от Украины, заявил, что это утверждение не совсем верно, но при этом его нельзя назвать ложью.

Трамп добавил, что Зеленскому стоит прочитать предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Американский лидер отметил, что США больше не дают денег Украине после того, как его предшественник Джозеф Байден "очень глупо" отдал Киеву 350 миллиардов долларов.

Понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО , было уже давно, подчеркнул президент США.

Старый свет разрушается

Трамп заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины.

Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, добавил Трамп.

Крым впечатлил лидера США

Президент США назвал Крым "сердцем" и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал. "Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном... У него просто огромный потенциал", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.

Украина - это проблема Европы

Трамп назвал ситуацию на Украине самой неотложной проблемой в Европе на данный момент.

Он добавил, что Европа не справляется должным образом с большой проблемой в виде конфликта на Украине.

Папа Римский надеется на мир

Папа Римский Лев XIV в ходе аудиенции, которую он дал Зеленскому, выразил надежду, что предпринимаемые дипломатические усилия могут привести к справедливому и прочному миру на Украине, сообщила служба печати Святого престола.

Россия ждет результатов обсуждений

Россия ждет результатов обсуждений, которые ведутся США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Зеленский может уйти

Спиридон Килинкаров. Отказ Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом его самого, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады

Венгрия дорого заплатила за украинский конфликт

Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине и заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Венгрия призывает одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине, добавил министр.

По его словам, Венгрия надеется на скорое завершение конфликта на Украине и завершение действия санкций против России.

Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды, подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что Венгрия поддерживает переговоры Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию, уверена, что они приведут к миру.

Венгрия знает, что те, кто ранее предпринимал попытки помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, продолжат срывать переговоры, но попробует воспрепятствовать подобным попыткам в будущем, заявил Сийярто.

Кредитные каникулы для участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на кредитные каникулы.

Пора провести выборы президента на Украине