https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060719221.html
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой
Подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки выявили и уничтожили район сосредоточения живой силы боевиков ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:05:00+03:00
2025-12-09T07:05:00+03:00
2025-12-09T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b244fdcdd2cbbcfe7614bab58283b2a.jpg
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060717277.html
https://ria.ru/20251209/vsu-2060717385.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f97f33e6d3b87f66fe17c2a10d9fa51e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой
ВС России ликвидировали 15 военных ВСУ на Константиновском направлении