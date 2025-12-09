Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 09.12.2025
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой
Подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки выявили и уничтожили район сосредоточения живой силы боевиков ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 09.12.2025
ВС России ликвидировали 15 боевиков ВСУ под Константиновкой

ВС России ликвидировали 15 военных ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки выявили и уничтожили район сосредоточения живой силы боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка операторы БПЛА вскрыли наблюдательные пункты, два пункта управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ", — говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
