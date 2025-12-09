https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060715757.html
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела
Разведчик группировки войск "Днепр" вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев, об этом сам боец, будучи на передовой, рассказал корреспонденту РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:19:00+03:00
2025-12-09T06:19:00+03:00
2025-12-09T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Новости
ru-RU
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Разведчик группировки войск "Днепр" вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев, об этом сам боец, будучи на передовой, рассказал корреспонденту РИА Новости в преддверии праздника День Героев Отечества.
"Есть. Орден Мужества... Ну был случай там. Был момент, попали под обстрел минометный. Был сам ранен то есть, и вытаскивали… Ну как вытаскивали - вытаскивал пацанов из-под обстрела, тоже раненых. Все получилось. Всех вытащили. Всех эвакуировали. Слава Богу", - сказал РИА Новости разведчик "Днепра" с позывным "Камаз".
За свой подвиг разведчик с позывным "Камаз" был награжден Орденом Мужества.
Минометный расчет противника, силами разведчиков группировки "Днепр", расчетов войск беспилотных систем и артиллерии, был выявлен и успешно уничтожен.