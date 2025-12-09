Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела

ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Разведчик группировки войск "Днепр" вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев, об этом сам боец, будучи на передовой, рассказал корреспонденту РИА Новости в преддверии праздника День Героев Отечества.

"Есть. Орден Мужества... Ну был случай там. Был момент, попали под обстрел минометный. Был сам ранен то есть, и вытаскивали… Ну как вытаскивали - вытаскивал пацанов из-под обстрела, тоже раненых. Все получилось. Всех вытащили. Всех эвакуировали. Слава Богу", - сказал РИА Новости разведчик "Днепра" с позывным "Камаз".