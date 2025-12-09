Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 09.12.2025 (обновлено: 09:34 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060715757.html
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела - РИА Новости, 09.12.2025
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела
Разведчик группировки войск "Днепр" вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев, об этом сам боец, будучи на передовой, рассказал корреспонденту РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:19:00+03:00
2025-12-09T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060731826_9:0:1273:711_1920x0_80_0_0_76bac666df996459328ae64d193032a5.jpg
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060697332.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060731826_221:0:1169:711_1920x0_80_0_0_e77ab56e8e6b2af8eee4a05f2478ccd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела

Разведчик вынес раненых бойцов из-под минометного обстрела

© РИА НовостиРазведчик "Днепра", который вынес из-под минометного обстрела раненых сослуживцев
Разведчик Днепра, который вынес из-под минометного обстрела раненых сослуживцев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Разведчик "Днепра", который вынес из-под минометного обстрела раненых сослуживцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Разведчик группировки войск "Днепр" вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев, об этом сам боец, будучи на передовой, рассказал корреспонденту РИА Новости в преддверии праздника День Героев Отечества.
"Есть. Орден Мужества... Ну был случай там. Был момент, попали под обстрел минометный. Был сам ранен то есть, и вытаскивали… Ну как вытаскивали - вытаскивал пацанов из-под обстрела, тоже раненых. Все получилось. Всех вытащили. Всех эвакуировали. Слава Богу", - сказал РИА Новости разведчик "Днепра" с позывным "Камаз".
За свой подвиг разведчик с позывным "Камаз" был награжден Орденом Мужества.
Минометный расчет противника, силами разведчиков группировки "Днепр", расчетов войск беспилотных систем и артиллерии, был выявлен и успешно уничтожен.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон
Вчера, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала