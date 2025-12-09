ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 9 дек — РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы-десантники ежедневно подавляют пункты управления, а также наносят поражение артиллерийским системам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ, добавили в министерстве.

В Херсонской области действуют бойцы группировки "Днепр". За минувшие сутки они уничтожили на этом направлении до 40 украинских военных, ББМ, 13 автомобилей, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.