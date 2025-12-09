Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.12.2025 (обновлено: 07:46 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060712072.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Ивановские десантники уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:05:00+03:00
2025-12-09T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335454_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_a9643880c043f33262bbeb20d447d5b1.jpg
https://ria.ru/20251203/spetsoperatsiya-2059401554.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335454_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6bae5df873755804fbd7c2101581a4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет Д-20 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 9 дек — РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
"По разведданным, полученным с помощью воздушной разведки, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 выполнил огневую задачу высокой точности. В результате метких выстрелов был полностью уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, укрывавшегося в заброшенных зданиях населенного пункта на правобережье", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
3 декабря, 05:07
Как отметили в ведомстве, в зоне СВО расчеты гаубиц Д-20 уничтожают войска противника на подступах к береговой линии, пресекая их попытки форсировать Днепр. Основные цели — укрепленные позиции пехоты, блиндажи и техника, приближающаяся к водной преграде.
Артиллеристы-десантники ежедневно подавляют пункты управления, а также наносят поражение артиллерийским системам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ, добавили в министерстве.
В Херсонской области действуют бойцы группировки "Днепр". За минувшие сутки они уничтожили на этом направлении до 40 украинских военных, ББМ, 13 автомобилей, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала