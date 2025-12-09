https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060712072.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Ивановские десантники уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2025
Расчет Д-20 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 9 дек — РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
"По разведданным, полученным с помощью воздушной разведки, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 выполнил огневую задачу высокой точности. В результате метких выстрелов был полностью уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ
, укрывавшегося в заброшенных зданиях населенного пункта на правобережье", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, в зоне СВО расчеты гаубиц Д-20 уничтожают войска противника на подступах к береговой линии, пресекая их попытки форсировать Днепр
. Основные цели — укрепленные позиции пехоты, блиндажи и техника, приближающаяся к водной преграде.
Артиллеристы-десантники ежедневно подавляют пункты управления, а также наносят поражение артиллерийским системам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ, добавили в министерстве.
В Херсонской области действуют бойцы группировки "Днепр". За минувшие сутки они уничтожили на этом направлении до 40 украинских военных, ББМ, 13 автомобилей, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.