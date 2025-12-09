В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей

Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ Элина Сидоренко предложила ввести в России понятие "национальных языковых моделей".

"Чего нам не хватает, как мы видим? Нам нужно понимание, что в России эта проблема институализирована… В частности, предлагается в рамках действующего законодательства ввести понятие "национальных языковых моделей", которые бы обучались исключительно на российских данных", - сказала Сидоренко на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Она отметила важность развития российских систем искусственного интеллекта, а также создания определенных государственных гарантий защиты и поддержки.

"Очень важно на сегодня создание определенной базы данных для того, чтобы она использовалась в некоммерческих целях для обучения национальных языковых моделей", - подчеркнула член СПЧ.

Сидоренко пояснила, что использование зарубежных моделей искусственного интеллекта искажает российскую историческую культурную идентичность. Остро это ощущается в вопросах толерантности, отношения к деятельности запрещенных в РФ организаций.