В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей - РИА Новости, 09.12.2025
18:33 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/spch-2060931778.html
В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей
В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей - РИА Новости, 09.12.2025
В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей
Член СПЧ Элина Сидоренко предложила ввести в России понятие "национальных языковых моделей". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:33:00+03:00
2025-12-09T18:33:00+03:00
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей

Член СПЧ Сидоренко предложила ввести понятие национальных языковых моделей

Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ Элина Сидоренко предложила ввести в России понятие "национальных языковых моделей".
"Чего нам не хватает, как мы видим? Нам нужно понимание, что в России эта проблема институализирована… В частности, предлагается в рамках действующего законодательства ввести понятие "национальных языковых моделей", которые бы обучались исключительно на российских данных", - сказала Сидоренко на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Она отметила важность развития российских систем искусственного интеллекта, а также создания определенных государственных гарантий защиты и поддержки.
"Очень важно на сегодня создание определенной базы данных для того, чтобы она использовалась в некоммерческих целях для обучения национальных языковых моделей", - подчеркнула член СПЧ.
Сидоренко пояснила, что использование зарубежных моделей искусственного интеллекта искажает российскую историческую культурную идентичность. Остро это ощущается в вопросах толерантности, отношения к деятельности запрещенных в РФ организаций.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
