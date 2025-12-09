Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:45 09.12.2025 (обновлено: 19:24 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/spartak-2060934624.html
"Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену"
"Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену"
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов сообщил журналистам, что домашний стадион московского футбольного клуба "Лукойл Арена" планируют... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T18:45:00+03:00
2025-12-09T19:24:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043335097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6546bf74d4c5d22029cd968b1f355850.jpg
/20251209/spartak-2060906925.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043335097_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4e2757130e939592636878ac3042a132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену"

ФК "Спартак" планирует реконструировать "Лукойл Арену" и утеплить трибуну C

© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов" Московский стадион "Лукойл Арена"
Московский стадион Лукойл Арена - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Московский стадион "Лукойл Арена". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов сообщил журналистам, что домашний стадион московского футбольного клуба "Лукойл Арена" планируют реконструировать.
"Лукойл-Арена" была открыта в 2014 году.
«
"Есть план по реконструкции стадиона, утеплению трибуны C. Мы хотим вложить существенные инвестиции. Это не повлияет на посещаемость матчей, пока будут идти работы", - сказал Некрасов.
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Вчера, 17:39
 
ФутболСпортСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала