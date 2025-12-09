https://ria.ru/20251209/spartak-2060906925.html
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Руководство московского "Спартака" рассматривает в том числе и российских специалистов на должность главного тренера, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Некрасов: "Спартак" рассматривает в том числе и россиян на пост главного тренера