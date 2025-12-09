Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Футбол
 
17:39 09.12.2025 (обновлено: 18:28 09.12.2025)
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
Руководство московского "Спартака" рассматривает в том числе и российских специалистов на должность главного тренера, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера

Некрасов: "Спартак" рассматривает в том числе и россиян на пост главного тренера

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство московского "Спартака" рассматривает в том числе и российских специалистов на должность главного тренера, сообщил журналистам генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов.
После отставки 11 ноября серба Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба является Вадим Романов.
«
"Я хочу сказать, что у нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом, как "Спартак". Были слухи, что в списке нет российских тренеров, но это не так. Спортивный директор подбирает кандидатов, это обсуждается внутри клуба", - сказал Некрасов.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
"Спартак" представил нового гендиректора клуба
