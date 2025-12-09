Рейтинг@Mail.ru
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным - РИА Новости, 09.12.2025
12:14 09.12.2025 (обновлено: 12:19 09.12.2025)
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным
экономика, россия, венгрия, михаил мурашко, петер сийярто, евросоюз
Экономика, Россия, Венгрия, Михаил Мурашко, Петер Сийярто, Евросоюз
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Венгрией на фоне санкций демонстрирует стабильность, Венгрия занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в торговом обороте с Россией, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
"Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Венгрией на фоне санкционных ограничений со стороны Европейского Союза демонстрирует стабильность. Незначительные изменения на сегодняшний день, я думаю, что оно выправится последними договоренностями", - сказал Мурашко на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
29 ноября, 03:31
Он отметил, что общая задача РФ и Венгрии - выйти на поступательное развитие товарооборота, добиваясь большей диверсификации.
"При этом Венгрия остается нашим надежным экономическим партнером и на сегодняшний день занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в торговом обороте", - сказал министр.
Министр также отметил прагматичный подход венгерского бизнеса, компании не покидают российский рынок и намерены расширять свое присутствие.
Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) была создана в 2005 году с целью развития взаимовыгодного взаимодействия между Россией и Венгрией. Ее российскую часть возглавляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерскую - министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
28 ноября, 13:47
 
