https://ria.ru/20251209/sotrudnichestvo-2060779904.html
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным - РИА Новости, 09.12.2025
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным
Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Венгрией на фоне санкций демонстрирует стабильность, Венгрия занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:14:00+03:00
2025-12-09T12:14:00+03:00
2025-12-09T12:19:00+03:00
экономика
россия
венгрия
михаил мурашко
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060776991_0:123:3138:1888_1920x0_80_0_0_3946f5c1269b0753660ed99221c47647.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058549018.html
https://ria.ru/20251128/otnosheniya-1770318338.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060776991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6887fe8ee143375c6a980ec967355ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, михаил мурашко, петер сийярто, евросоюз
Экономика, Россия, Венгрия, Михаил Мурашко, Петер Сийярто, Евросоюз
Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным
Мурашко: сотрудничество РФ и Венгрии на фоне санкций демонстрирует стабильность
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Венгрией на фоне санкций демонстрирует стабильность, Венгрия занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в торговом обороте с Россией, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
"Торгово-экономическое сотрудничество между Россией
и Венгрией
на фоне санкционных ограничений со стороны Европейского Союза демонстрирует стабильность. Незначительные изменения на сегодняшний день, я думаю, что оно выправится последними договоренностями", - сказал Мурашко
на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Он отметил, что общая задача РФ и Венгрии - выйти на поступательное развитие товарооборота, добиваясь большей диверсификации.
"При этом Венгрия остается нашим надежным экономическим партнером и на сегодняшний день занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС
в торговом обороте", - сказал министр.
Министр также отметил прагматичный подход венгерского бизнеса, компании не покидают российский рынок и намерены расширять свое присутствие.
Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) была создана в 2005 году с целью развития взаимовыгодного взаимодействия между Россией и Венгрией. Ее российскую часть возглавляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерскую - министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто
.