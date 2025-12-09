Мурашко назвал сотрудничество России и Венгрии на фоне санкций стабильным

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Венгрией на фоне санкций демонстрирует стабильность, Венгрия занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в торговом обороте с Россией, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"Торгово-экономическое сотрудничество между Россией Венгрией на фоне санкционных ограничений со стороны Европейского Союза демонстрирует стабильность. Незначительные изменения на сегодняшний день, я думаю, что оно выправится последними договоренностями", - сказал Мурашко на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что общая задача РФ и Венгрии - выйти на поступательное развитие товарооборота, добиваясь большей диверсификации.

"При этом Венгрия остается нашим надежным экономическим партнером и на сегодняшний день занимает лидирующее место среди стран-членов ЕС в торговом обороте", - сказал министр.

Министр также отметил прагматичный подход венгерского бизнеса, компании не покидают российский рынок и намерены расширять свое присутствие.