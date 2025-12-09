Рейтинг@Mail.ru
Сокуров выступил на заседании СПЧ с участием президента - РИА Новости, 09.12.2025
19:46 09.12.2025
Сокуров выступил на заседании СПЧ с участием президента
Режиссер Александр Сокуров выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента, подняв тему... РИА Новости, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента, подняв тему образования, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе совещания он рассказал, что недавно ездил в Италию по приглашению университетов и занимался изучением системы кинематографического, гуманитарного образования и других областей.
"Учебных заведений много, студентов много. Впечатления о студенческой среде, то, что я видел - это воодушевляющее. Но при этом, конечно, видно, что всем молодым людям учиться трудно. Очень трудно, непросто, совсем непросто. И здесь я хочу обратить внимание на то, что подобная же ситуация сложности с образованием, с обучением, она существует, конечно, у нас, и нашим студентам непросто тоже", - сказал Сокуров в ходе заседания.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ
2 октября, 12:16
 
