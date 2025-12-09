Рейтинг@Mail.ru
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области - РИА Новости, 09.12.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
22:58 09.12.2025
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области - РИА Новости, 09.12.2025
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
На заседании Координационного совета Смоленской области по взаимодействию с "Движением первых" подвели итоги работы за год и определили задачи на перспективу,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:58:00+03:00
2025-12-09T22:58:00+03:00
смоленская область
смоленская область
смоленск
россия
василий анохин
смоленская область
смоленск
россия
смоленская область, смоленск, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Россия, Василий Анохин
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области

Итоги работы отделений "Движения первых" за год подвели в Смоленской области

Девушки на смотровой площадке в Смоленске
Девушки на смотровой площадке в Смоленске
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушки на смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На заседании Координационного совета Смоленской области по взаимодействию с "Движением первых" подвели итоги работы за год и определили задачи на перспективу, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Мероприятие состоялось в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске в День Героев Отечества.
"Сегодня в регионе создано 27 местных и 481 первичное отделение "Движения первых", объединяющее более 40 тысяч юных смолян, наставников и активных родителей. Активно работает система детского самоуправления. Ребята разрабатывают и реализуют свои инициативы, участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году победителями и призерами международных и всероссийских проектов "Движения первых" стали более 270 человек, региональных — свыше 2 тысяч", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
В рамках деятельности общественной организации на территории региона проходит большое количество мероприятий и проектов.
"Вручил благодарственные письма специалистам, чья работа обеспечила развитие движения в муниципальных округах Смоленской области", — отметил губернатор.
Он уточнил, что работа активистов связана с решением задач, от которых зависит будущее страны: понимание исторического наследия России, уважение к воинским традициям, развитие гражданственности и патриотизма, формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции.
 
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскРоссияВасилий Анохин
 
 
Заголовок открываемого материала