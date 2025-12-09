Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области

"Сегодня в регионе создано 27 местных и 481 первичное отделение "Движения первых", объединяющее более 40 тысяч юных смолян, наставников и активных родителей. Активно работает система детского самоуправления. Ребята разрабатывают и реализуют свои инициативы, участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году победителями и призерами международных и всероссийских проектов "Движения первых" стали более 270 человек, региональных — свыше 2 тысяч", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.