Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области - РИА Новости, 09.12.2025
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области

09.12.2025
Новости
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
На заседании Координационного совета Смоленской области по взаимодействию с "Движением первых" подвели итоги работы за год и определили задачи на перспективу, сообщил губернатор региона Василий Анохин
.
Мероприятие состоялось в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске
в День Героев Отечества.
"Сегодня в регионе создано 27 местных и 481 первичное отделение "Движения первых", объединяющее более 40 тысяч юных смолян, наставников и активных родителей. Активно работает система детского самоуправления. Ребята разрабатывают и реализуют свои инициативы, участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году победителями и призерами международных и всероссийских проектов "Движения первых" стали более 270 человек, региональных — свыше 2 тысяч", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
В рамках деятельности общественной организации на территории региона проходит большое количество мероприятий и проектов.
"Вручил благодарственные письма специалистам, чья работа обеспечила развитие движения в муниципальных округах Смоленской области", — отметил губернатор.
Он уточнил, что работа активистов связана с решением задач, от которых зависит будущее страны: понимание исторического наследия России
, уважение к воинским традициям, развитие гражданственности и патриотизма, формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции.