Сийярто назвал объем инвестиций Венгрии в России
Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:59:00+03:00
2025-12-09T12:59:00+03:00
2025-12-09T13:05:00+03:00
экономика, венгрия, россия, петер сийярто, москва
