Сийярто назвал объем инвестиций Венгрии в России
12:59 09.12.2025 (обновлено: 13:05 09.12.2025)
Сийярто назвал объем инвестиций Венгрии в России
Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
экономика, венгрия, россия, петер сийярто, москва
Экономика, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Москва
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы должны сообщить, что наши инвестиции здесь составляют больше одного миллиарда евро", - сказал он по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
