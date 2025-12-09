Рейтинг@Mail.ru
Сийярто призвал противников мира на Украине одуматься
12:32 09.12.2025 (обновлено: 12:46 09.12.2025)
Сийярто призвал противников мира на Украине одуматься
Сийярто призвал противников мира на Украине одуматься
Венгрия призывает одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:32:00+03:00
2025-12-09T12:46:00+03:00
украина
мирный план сша по украине
венгрия
украина
венгрия
украина, мирный план сша по украине, венгрия
Украина, Мирный план США по Украине, Венгрия
Сийярто призвал противников мира на Украине одуматься

Сийярто призвал препятствующих мирному урегулированию на Украине одуматься

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрия призывает одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы хотели бы призвать всех тех, кто подрывал мирные переговоры (по Украине – ред.) больше не препятствовать мирному урегулированию", - сказал он журналистам.
Сийярто также отметил, что решение украинского конфликта должно происходить исключительно дипломатическим путем, а не на поле боя.
Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
