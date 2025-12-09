Рейтинг@Mail.ru
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/siyayrto-2060748771.html
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:38:00+03:00
2025-12-09T10:38:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
петер сийярто
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049407343_0:168:3077:1899_1920x0_80_0_0_01a3b66d46740994c701b7a2a8845c66.jpg
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060699146.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049407343_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b27f652d2a810ac85c26b51f6150df80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто, facebook
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, Facebook
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве

Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве

© Szilard KoszticsakПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Szilard Koszticsak
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии.
"Особое начало: на утренней латиноязычной мессе отца Даниила молились о мире в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где располагается католическая община Москвы", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из собора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто рассказал о целях венгерской делегации в ходе визита в Россию
Вчера, 01:13
 
В миреВенгрияМоскваРоссияПетер СийяртоFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала