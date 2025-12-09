БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии.
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:38:00+03:00
2025-12-09T10:38:00+03:00
2025-12-09T10:38:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
петер сийярто
венгрия
москва
россия
Петер Сийярто. Архивное фото