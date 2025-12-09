Сийярто посетил мессу в католическом соборе в Москве

БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии.