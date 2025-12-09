Рейтинг@Mail.ru
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 09.12.2025 (обновлено: 13:45 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/siyarto-2060785118.html
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто
Венгрии и России необходимо защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:32:00+03:00
2025-12-09T13:45:00+03:00
россия
венгрия
киев
в мире
брюссель
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20251209/vengrija-2060790070.html
https://ria.ru/20251209/vengriya-2060790684.html
россия
венгрия
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, киев, в мире, брюссель, петер сийярто
Россия, Венгрия, Киев, В мире, Брюссель, Петер Сийярто
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто

Сиярто: Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрии и России необходимо защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия не позволит оказывать на себя давление, заявил Сийярто
Вчера, 12:44
"В то же самое время бесперебойные поставки нефти и газа (мы - ред.) должны постоянно защищать от нападения со стороны Киева и Брюсселя. Из Брюсселя на нас постоянно нападают в юридическом смысле, а со стороны Киева физически нападают на нашу нефтегазовую инфраструктуру", - сказал журналистам Сийярто.
По его словам, сохранение энергетического сотрудничества с РФ дало Венгрии возможность гарантировать снижение цен на коммунальные услуги, а также предотвратить трехкратное повышение цен на энергию.
"Безопасное энергоснабжение Венгрии просто невозможно без России. Это не политический и не идеологический вопрос, это просто физический факт", - резюмировал он.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия надеется на скорое наступление мира, заявил Сийярто
Вчера, 12:45
 
РоссияВенгрияКиевВ миреБрюссельПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала