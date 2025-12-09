https://ria.ru/20251209/sijjarto-2060798576.html
Сийярто отметил рост товарооборота между Россией и Венгрией
Сийярто отметил рост товарооборота между Россией и Венгрией - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто отметил рост товарооборота между Россией и Венгрией
Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:07:00+03:00
2025-12-09T13:07:00+03:00
2025-12-09T13:07:00+03:00
в мире
россия
венгрия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060777474_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_07dec1f8bd0e5d750f6d3a418949fe3b.jpg
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060792498.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060777474_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_1b71223d840e01879a30e5fabb72fae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, петер сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто отметил рост товарооборота между Россией и Венгрией
Сийярто: товарооборот между РФ и Венгрией растет, несмотря на давление извне