Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.12.2025
