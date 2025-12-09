МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.