09.12.2025
10:06 09.12.2025
Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве
Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Его встретил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который возглавляет межправкомиссию с российской стороны.
Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто
