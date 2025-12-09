Шереметьево продолжает работу после ограничений

Рейтинг@Mail.ru
17:17 09.12.2025 (обновлено: 18:50 09.12.2025)
Аэропорт "Шереметьево" выполняет рейсы после введенных в воздушной гавани ограничений, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
2025-12-09T17:17:00+03:00
2025-12-09T18:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево (аэропорт), Москва
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту Шереметьево
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" выполняет рейсы после введенных в воздушной гавани ограничений, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее "Шереметьево" сообщил о введении ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта в 14.39 (мск).
"Выполняем рейсы", - рассказали в "Шереметьево" в ответ на вопрос об обстановке в аэропорту и статусе выполнения взлетов и посадок.
С момента введения ограничений в аэропорту "Шереметьево" на вылет было задержано более 20 рейсов, отменено восемь отправлений, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло аэропорта.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Шереметьево (аэропорт)Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
