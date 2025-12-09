https://ria.ru/20251209/sheremetevo-2060895182.html
Шереметьево продолжает работу после ограничений
Шереметьево продолжает работу после ограничений - РИА Новости, 09.12.2025
Шереметьево продолжает работу после ограничений
Аэропорт "Шереметьево" выполняет рейсы после введенных в воздушной гавани ограничений, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:17:00+03:00
2025-12-09T17:17:00+03:00
2025-12-09T18:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20251209/bpla-2060897687.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево (аэропорт), Москва
Шереметьево продолжает работу после ограничений
РИА Новости: Шереметьево выполняет рейсы после введенных ограничений