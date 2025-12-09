https://ria.ru/20251209/sandro-2060753790.html
Умер итальянский певец Сандро Джакоббе
Умер итальянский певец Сандро Джакоббе
Известный певец и автор песен Сандро Джакоббе, исполнитель хитов Signora mia и Sarà la nostalgia, умер в Италии на 76-м году жизни, артист скончался 5 декабря в РИА Новости, 09.12.2025
Умер итальянский певец Сандро Джакоббе
РИМ, 9 дек - РИА Новости. Известный певец и автор песен Сандро Джакоббе, исполнитель хитов Signora mia и Sarà la nostalgia, умер в Италии на 76-м году жизни, артист скончался 5 декабря в своем доме в Когорно в области Лигурия после многолетней борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием, пишет газета Repubblica.
Джакоббе начал карьеру в конце 1960-х годов. Широкую известность ему принесла песня Signora mia, ставшая одним из главных летних хитов 1974 года. В 1976 году он занял третье место на фестивале "Сан-Ремо" с композицией Gli occhi di tua madre. В 1980-е годы артист выпустил ряд популярных баллад, среди которых Sarà la nostalgia, ставшая в 1982-м году его последним крупным успехом у массовой публики. Музыкальную деятельность он не прекращал до последних лет жизни.
Помимо музыкальной деятельности, Джакоббе был одним из основателей знаменитой благотворительной "Сборной певцов" (Nazionale Cantanti), созданной в 1981 году. Он провел три сотни матчей, а затем стал тренером команды.
Похороны Джакоббе состоятся во вторник в лигурийском городе Кьявари.