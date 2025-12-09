https://ria.ru/20251209/samolet-2060714661.html
СМИ: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек
Один человек госпитализирован после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, сообщил телеканал Fox 35 Orlando со... РИА Новости, 09.12.2025
СМИ: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек
