05:58 09.12.2025
СМИ: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек
СМИ: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек
в мире
флорида
флорида
2025
в мире, флорида
В мире, Флорида
СМИ: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек

Fox 35: после аварийной посадки самолета во Флориде пострадал человек

© AP Photo / Terry RennaПолицейские во Флориде
Полицейские во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Один человек госпитализирован после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, сообщил телеканал Fox 35 Orlando со ссылкой на местные власти.
По информации телеканала, представитель дорожного патруля Флориды сообщил, что около 17.45 по местному времени (1.45 мск) многомоторный самолёт с фиксированным крылом попытался совершить аварийную посадку на автомагистрали I-95 в городе Коко и столкнулся с Toyota Camry.
Как заявили официальные лица, на борту находились пилот и пассажир, мужчины в возрасте 27 лет. Никто из них не пострадал. За рулём автомобиля находилась 57-летняя женщина, которую доставили в местную больницу с незначительными травмами.
